E' stata una notte di trattative intensissime e ci aspetta un penultimo giorno di calciomercato altrettanto ricco. Qui tutta la giornata live di lunedì 31 agosto attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport alle 23:00

SERIE A, IL TABELLONE MERCATO