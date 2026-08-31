E' stata una notte di trattative intensissime e ci aspetta un penultimo giorno di calciomercato altrettanto ricco. Qui tutta la giornata live di lunedì 31 agosto attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport alle 23:00
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Fiorentina, oggi le visite di Beto
- E si sblocca Kean al Como
- Juventus, offerta al Manchester United per Zirkzee
- C'è anche Woltemade in lista se esce David
- E per il centrocampo offerta al Tottenham per Pape Sarr
- Roma, chiuso nella notte Robinio Vaz all'Hull City
- Roma vicinissima a Luiz Henrique dello Zenit
- Ed è ufficiale l'arrivo di De Roon che sarà disponibiel per Lecce
- Milan, Hutchinson è arrivato in città: oggi visite e firma
- Napoli, sfuma Gabriel Jesus: andrà al Barcellona
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Tabellone mercato Serie A
- Serie B: la gallery con tutti gli affari dell'estate
- Le trattative concluse in Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero
Milan, Hutchinson è arrivato per le visite mediche. Il VIDEO
Omari Hutchinson sarà un nuovo giocatore del Milan. Il giocatore è arrivato in Italia nella serata di domenica 30 agosto e oggi svolgerà le visite mediche prima di firmare il suo nuovo contratto rossonero. Nel VIDEO il suo arrivo alla clinica La Madonnina
Juve, Zirkzee o Woltemade se parte David
Le prossime 48 ore saranno delicatissime anche per la Juventus: . Se parte l'attaccante canadese sono due le opzioni che la dirigenza bianconera sta tenendo aperte:
- Joshua Zirkzee: presentata al Man Utd una prima offerta per un prestito oneroso tra i 2/ 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 30 milioni.
- Nick Woltemade: col Newcastle si ragiona su un possibile prestito oneroso a 5 milioni con diritto di riscatto.
Roma, Robinio Vaz all'Hull City
Chiusa nella notte anche la trattativa che porta Robinio Vaz dalla Roma all'Hull City: 2 milioni per il prestito + 30 milioni di riscatto. Per questo motivo il giocatore non era stato inserito per questo tra i convocati di Lecce-Roma
Atalanta, Ahanor in prestito al Crystal Palace
Il Chelsea ha messo le mani su Honest Ahanor per 48 milioni col giovane difensore che verrà girato questa stagione in prestito al Crystal Palace. Ma per il regolamento della Premier League non si possono prestare due giocatori allo stesso club e il Chelsea ha già dato Alex Disasi al Crystal Palace. Quindi formalmente il prestito risulterà dall'Atalanta, I Blues, per il momento, si limiteranno ad annunciare un preaccordo per il suo arrivo a partire dalla prossima stagione, la 2027/28.
E si sblocca anche Kean al Como
Dopo settimane di trattative, Moise Kean può andare al Como. Raggiunto l'accordo per il sostituto, che sarà Beto, la Fiorentina lascerà partire il classe 2000 di fronte a un'offerta da 35 milioni più 5 di bonus
Fiorentina, accordo con l'Everton per Beto: oggi le visite
La Fiorentina ha raggiunto un accordo con l'Everton per Beto. Operazione da 18 milioni di euro. L'attaccante è atteso oggi in Italia per svolgere le visite mediche