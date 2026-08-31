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Alter ego a metà: cosa cambia da Kessié a Sarr per la Juventus

Valentino Della Casa
©Getty

Stesso cluster, ma interpretazione del ruolo tutta diversa: Pape Sarr non può essere considerato l'alternativa di Kessié, ma un'occasione di mercato che la Juventus ha voluto cogliere per regalare a Spalletti un centrocampista che gli mancava. Cosa porterà ai bianconeri

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