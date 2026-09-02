Lautaro Martinez a 'Sky Sport', prima del Gran Galà del Calcio: "L' interesse del Barcellona? Un onore per me, ma nella mia testa è già tutto chiaro. In questo momento la mia vita è a Milano, ho scelto di rimanere all'Inter perché qui sto bene e ho voglia di rimanere per fare ancora meglio. Mi dispiace per Ausilio, dal primo giorno mi ha trasmesso la sua fiducia e sicuramente mancherà a tutti noi. L'addio di Messi? Una perdita enorme per il calcio, ci ha trasmesso tantissimi valori". Sulla cerimonia di premiazione: "Sono molto contento per tutti i compagni che sono qua insieme a me e alla società. Voglio ringraziare anche tutti i colleghi che mi hanno votato per essere qua un'altra volta. L'anno scorso abbiamo vinto due trofei, abbiamo rivinto la Coppa Italia che mancava da due anni. Abbiamo vinto un altro scudetto e un campionato molto difficile durante tutto l'anno con le squadre forti. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Abbiamo iniziato con gente nuova, gente che da tanti anni era insieme a noi e che è andata via. Li ringrazio ancora una volta per tutto quello che hanno dato insieme a noi. Siamo avanti con la stessa mentalità, con la stessa voglia di portare trofei, di migliorare e di superare i limiti".