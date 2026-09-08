L'Avellino sogna il colpo James Rodriguez. Primi contatti verbali tra i biancoverdi e il campione colombiano, 35enne svincolato dopo l'ultima esperienza negli Stati Uniti al Minnesota United FC. Si tratta di un approccio esplorativo in attesa di capire se ci siano le condizioni per presentare un'offerta. L'ex Real Madrid ha anche passaporto spagnolo, che gli permetterebbe di essere tesserato in Serie B

Contatti verbali tra l'Avellino e James Rodriguez. Dalle parti dello stadio Partenio si sogna il grande colpo di mercato, operazione che metterebbe a disposizione di Alessandro Nesta un fuoriclasse assoluto. Classe 1991, svincolato dopo l'ultima esperienza negli Stati Uniti con il Minnesota United FC, il trequartista colombiano ha conquistato 24 trofei in carriera dagli inizi al Banfield e al Porto fino alle stagioni con Real Madrid, Bayern Monaco e San Paolo. Un giocatore che ha fatto anche la storia della sua Nazionale, dove con 131 presenze è il leader all-time mentre solo Radamel Falcao lo precede per gol segnati (36 contro 31).