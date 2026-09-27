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visto dal talent

A Baku Russell vola, Kimi limita i danni

Matteo Bobbi

©IPA/Fotogramma

Al GP di Baku Russell ha costruito la sua vittoria giro dopo giro, mentre Antonelli ha dovuto ricucire un weekend nato male. L’errore in qualifica e il poco tempo in pista hanno complicato tutto, ma Kimi ha scelto la strada della prudenza e ha limitato i danni

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