Nel pre gara di Villarreal-Napoli di Champions League Giovanni Manna ha fatto il punto a Sky Sport sul rinnovo di Scott McTominay, in scadenza 2028 e tornato titolare dopo l'intervento di ablazione al cuore: "Ci stiamo lavorando - ha detto il direttore sportivo -. Ha due anni di contratto, vuole rimanere e anche noi vogliamo che resti. Speriamo di trovare una soluzione, serve anche conciliare l'aspetto economico...". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

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