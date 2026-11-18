Dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi dal ritiro degli Stati Uniti su un "inevitabile accostamento" al Manchester United di Pochettino, Weston McKennie fa chiarezza sul suo futuro ai media americani: "Sono un giocatore della Juventus e c'è stato un fraintendimento su quello che ho detto. Sono felice dove sono e sono felice di restare"

"Sono un giocatore della Juventus e sono felice di essere qui". Weston McKennie allontana le voci sul Manchester United nate dopo alcune dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal ritiro degli Stati Uniti. Parlando della possibilità di ritrovare alcuni giocatori americani alla corte di Mauricio Pochettino, suo ex ct e nuovo allenatore dei Red Devils, il centrocampista aveva dichiarato: "È una possibilità. Penso che il tempo passato insieme gli abbia fatto apprezzare le nostre qualità, per cui è inevitabile che si facciano questi accostamenti". Parole che avevano alimentato le voci su un suo possibile trasferimento ma che McKennie ha voluto chiarire dopo la partita contro Haiti. Ai media statunitensi, come si vede nel video di WCPO 9, ha precisato: "C'è stato un fraintendimento su quello che ho detto. Non so perché, immagino che qualcosa sia andato perso nella traduzione. Sono felice dove sono e sono felice di restare. È per questo che ho rinnovato il contratto e non vedo l'ora di trascorrere molti altri anni qui".