Milan-Inter, derby tra rinnovi e scadenze: i contratti dei giocatori
Alla vigilia del derby, in diretta stasera alle 20.45 su Sky Sport e in streaming su NOW, il Milan ha annunciato il rinnovo di Pulisic fino al 2031, altro accordo prezioso dopo quello con Pavlovic. Il prossimo dossier riguarderà Rabiot, in scadenza nel 2028. Un anno da tenere d'occhio in ottica Inter: è il termine del contratto di cinque titolarissimi. Prima però c'è una questione ancora più urgente per i nerazzurri. La situazione di tutti i giocatori e degli allenatori dei due club
- Una bella notizia per i tifosi rossoneri alla vigilia del derby: è stato annunciato il prolungamento di contratto di Christian Pulisic col Milan fino al 2031. L'americano ha commentato ai microfoni di Sky Sport la notizia: "Il mio desiderio è sempre stato quello di rimanere, voglio ripagare il club per la fiducia".
- Ruben Loftus-Cheek
- Luka Modric
- Omari Hutchinson*
- Pietro Terracciano
- Fikayo Tomori
- Hakan Calhanoglu
- Raffaele Di Gennaro
- Henri Mkhitaryan
- Samuel Chukwueze
- Yunus Musah
- Adrien Rabiot
- Filippo Terracciano
- Manuel Akanji
- Carlos Augusto
- Alessandro Bastoni
- Federico Dimarco
- Benjamin Pavard
- John Stones
- Marcus Thuram
- Piotr Zielinski
- Warren Bondo
- Matteo Gabbia
- Nicolò Barella
- Josep Martinez
- Lautaro Martinez
- Ivan Provedel
- Davide Bartesaghi
- Alphadjo Cisse
- Koni De Winter
- Pervis Estupinan
- Ardon Jashari
- Pietro Torriani
- Ange-Yoan Bonny
- Andy Diouf
- Luis Henrique
- Petar Sucic
- Francesco Camarda
- Christian Comotto
- Sankhoun Diawara
- Mario Gila
- Mike Maignan
- Diego Moreira
- Strahinja Pavlovic
- Christian Pulisic
- Goncalo Ramos
- Alexis Saelemaekers
- Yann Aurel Bisseck
- Curtis Jones
- Djed Spence
- Aleksandar Stankovic
- Francesco Pio Esposito
- Sia Ruben Amorim che Cristian Chivu hanno un contratto fino al 2028:
- Amorim ha firmato in estate un biennale con opzione di rinnovo per una terza stagione
- Chivu ha prolungato il contratto lo scorso giugno