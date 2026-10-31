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Milan-Inter, derby tra rinnovi e scadenze: i contratti dei giocatori

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Alla vigilia del derby, in diretta stasera alle 20.45 su Sky Sport e in streaming su NOW, il Milan ha annunciato il rinnovo di Pulisic fino al 2031, altro accordo prezioso dopo quello con Pavlovic. Il prossimo dossier riguarderà Rabiot, in scadenza nel 2028. Un anno da tenere d'occhio in ottica Inter: è il termine del contratto di cinque titolarissimi. Prima però c'è una questione ancora più urgente per i nerazzurri. La situazione di tutti i giocatori e degli allenatori dei due club

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