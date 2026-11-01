Udinese, Zanetti sempre più vicino per la panchina

Udinese e Paolo Zanetti sempre più vicini. Manca ancora qualcosa per intesa finale, ma sono sulla buona strada per l'accordo. Si va quindi verso la separazione con l'attuale allenatore Runjaic. Le ultime news
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