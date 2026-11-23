Como e Napoli sono entrambe interessate a Joshua Zirkzee per il prossimo mercato di gennaio. L'attaccante del Manchester United, dove è appena approdato come allenatore Maurizio Pochettino, interessa i due club italiani che sono a caccia di un rinforzo nel reparto avanzato dopo l'infortunio di Kean e l'eventuale partenza di Lucca