Como e Napoli sono entrambe interessate a Joshua Zirkzee per il prossimo mercato di gennaio. L'attaccante del Manchester United, dove è appena approdato come allenatore Maurizio Pochettino, interessa i due club italiani che sono a caccia di un rinforzo nel reparto avanzato dopo l'infortunio di Kean e l'eventuale partenza di Lucca
Il nome di Joshua Zirkzee, attualmente al Manchester United, torna di moda per la nostra serie A. Complice l'infortunio di Kean che lo sta tenendo fuori dal campo a lungo, il Como potrebbe accelerare quelle valutazioni sul giocatore ex Bologna già fatte nello scorso mercato. Sull'attaccante però potrebbe esserci anche il Napoli in caso di partenza di Lucca. A Manchester c'è da considerare anche la posizione di Mauricio Pochettino, appena arrivato sulla panchina dello United che ancora non si è espresso sul futuro del giocatore