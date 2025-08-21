Muscoli e piedi buoni: alla scoperta di Andy Diouf

Già a undici anni aveva chiaro il calcio sarebbe stata la sua vita e non aveva più intenzione di tornare indietro. È passato dalle giovanili del Psg, ha esordito con il Rennes e si è affermato a Basilea (con cui ha segnato un super gol alla Fiorentina in Conference League). Chi è Andy Diouf, il nuovo acquisto dell'Inter che arriva a Milano dal Lens

"Già a undici anni non volevo più tornare indietro: era o calcio o niente ". Una frase che descrive perfettamente chi è Andy Diouf , nuovo acquisto dell' Inter di Cristian Chivu. Un'estate così tanto da protagonista sul mercato, forse, non se l'aspettava: il Burnley a giugno, il Napoli a luglio e l'Inter ad agosto. Un blitz, quello del direttore sportivo Ausilio, che è stato decisivo: 25 milioni di euro bonus inclusi per acquistare il centrocampista che ha dei numeri tutti particolari. 22 anni e 187 cm, un portatore di palla con un alto contributo di tiri e assist . La mezzala di movimento che cercava Chivu, un giocatore a cui piace attaccare, tenta il dribbling, spaziare per tutto il centrocampo. E in più corrisponde perfettamente alle direttive di Oaktree: un profilo giovane ma strutturato, pronto ad ambire a livelli alti ma con grandi margini di crescita. Permetterà a Chivu di avere nuove alternative soprattutto per la fase offensiva, anche senza quel Lookman che, nel cambio di strategia di mercato dei nerazzurri, ora non verrà più cercato. Lookman è il passato, Diouf il presente e il futuro.

Il calcio, una questione di famiglia

Nato a Neuilly-sur-Seine, a pochi chilometri da Parigi, nel maggio scorso ha compiuto 22 anni. Il calcio è sempre stato centrale nella famiglia Diouf: "Ho avuto la fortuna di avere due fratelli maggiori che sono calciatori, mentre mio padre è un grande appassionato ed ex calciatore", ha spiegato Andy in un'intervista a Footmercato. "I nostri genitori ci hanno spinto al 100%, hanno fatto davvero di tutto affinché ci realizzassimo. Questo mi permette di essere dove sono oggi".

Ed è anche per emulare i suoi fratelli, Jules (classe '92) e Waly ('97 che si è appena trasferito al Dijon, in terza serie francese), che Andy inizia a muovere i primi passi in campo. Lo fa all'età di 6 anni in una squadra di La Garenne-Colombes, dove rimane per 3 anni prima di trasferirsi nelle giovanili del PSG. Con i parigini si mette in mostra ma dopo 3 anni, per questioni di vicinanza, inizia a giocare con l'ACBB Boulogne Billancourt e contemporaneamente entra nell'INF Clairefontaine, accademia specializzata nell'accrescimento dei giovani francesi più promettenti (Mbappé, Henry e Maignan sono passati da lì, solo per citarne 3).

"A volte per i miei genitori era complicato portarmi a giocare, Boulogne era a 15 minuti da casa mia mentre il Psg era completamente diverso. Giocavamo tornei in Portogallo, Spagna, partite importanti per la nostra età. Non tutti hanno la possibilità a undici o dodici anni di giocare in Portogallo contro grandi squadre. Già a quell'età era chiaro che volessi farne la mia vita. Non volevo tornare indietro: era o calcio o niente", ricorda Diouf sempre in un'intervista a Footmercato.