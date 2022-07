3/15

IVAN PERISIC (dall'Inter)

estate 2019

in prestito (5 mln di euro)

Un ritorno in Bundesliga per il croato, che in Germania aveva già giocato con le maglie di Borussia Dortmund e Wolfsburg. L'arrivo sulla panchina dell'Inter di Conte (che non lo "vede" nel suo 3-5-2) lo spinge a cercarsi una squadra: col Bayern in una stagione fa il Triplete, alzando anche la Champions, ma non viene riscattato e torna ai nerazzurri dove stavolta Conte riesce a trovargli la collocazione e con Inzaghi vive un'annata da protagonista