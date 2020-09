Il calciomercato è da poco iniziato, ma sono già tanti gli acquisti messi a segno dai vari club in giro per il mondo. Quali sono i colpi più costosi, registrati fin qui, in questa sessione? Ecco la classifica completa, stilata con i dati di Transfermarkt: nei primi due posti ci sono dei volti nuovi della Serie A

