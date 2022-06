Calciomercato-L'Originale torna il 6 giugno su Sky

Torna la rubrica più attesa dell’estate di Sky Sport con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna. Appuntamento dal 6 giugno, tutte le sere dal lunedì al venerdì alle ore 23 su Sky Sport 24, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW (in replica a mezzanotte su Sky Sport Uno). O spite della prima puntata, l’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi

Un falò sulla spiaggia, la luna che si specchia nel mare, la melodia di una chitarra e la leggiadria delle notti estive. Da qui riparte l’appuntamento più atteso dell’estate di Sky Sport , naturalmente “Calciomercato – L’Originale” , il programma condotto da Alessandro Bonan , con Gianluca Di Marzio e Fayna , in onda dal 6 giugno e tutte le sere -fino al 15 luglio- dal lunedì al venerdì alle ore 23 su Sky Sport 24 , Sky Sport Calcio (in replica a mezzanotte su Sky Sport Uno) e in streaming su NOW .

Come sempre la musica avrà un ruolo da protagonista, anche grazie alla presenza del musicista Leonardo Lagorio , che in alcune puntate accompagnerà le notizie di giornata attraverso gli accordi della sua chitarra. E poi una nuova sigla, “Il Fantacalcio dell’Originale” , scritta e interpretata da Alessandro Bonan . Una rivisitazione pop, allegra e ritmata, del Fantacalcio, il gioco più amato dai tifosi italiani, che si conclude con un omaggio a Pablito Rossi (“Ti schiererò se tra le stelle scorgerai il sorriso di Paolo Rossi detto anche Pablito”).

Il 6 giugno ospite Alessio Dionisi

Tanti gli ospiti del mondo dello sport che ogni sera animeranno la spiaggia riprodotta nello studio scenografico di “Calciomercato – L’Originale, che anche quest’anno ricreerà l’atmosfera tipica delle notti d’estate. Special guest della prima puntata, lunedì 6 giugno, sarà l’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi, tra i tecnici rivelazione dello scorso campionato. Nel corso delle serate, interverranno alcune tra le atlete italiane più importanti del panorama agonistico mondiale, per raccontare il significato e l’esperienza che dimora in ogni impresa sportiva.

Le interviste "occhi negli occhi"

L’aria di festa lascerà spazio anche a momenti di riflessione, con le interviste one to one, o meglio ancora “occhi negli occhi”, in cui con una speciale telecamera posta sul viso dei suoi interlocutori, Alessandro Bonan parlerà di emozioni e sentimenti, non senza il solito risvolto di ironia.