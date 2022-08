Ultima puntata della rubrica in cui sono state ripercorse le sessioni di mercato estive più movimentate per le squadre italiane. Siamo partiti dal 1984, anno dell'arrivo di Maradona a Napoli e, passando per Matthaus, Savicevic, Ronaldo, Shevchenko, Ronaldinho ed Eto'o, siamo arrivati a Cristiano Ronaldo, il grande colpo della Juventus quattro anni fa. Non fu il solo, tra flop incredibili e intuizioni che hanno ripagato solo dopo qualche stagione: ne viene fuori un 4-2-3-1 con molte alternative