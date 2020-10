1/22

Ultimo giorno di mercato, poche ore prima della chiusura per sistemare gli ultimi dettagli o piazzare il grande colpo a sorpresa. Ce ne sono stati parecchi, nella storia del calciomercato, con club che sul gong hanno sborsato cifre importanti per un investimento che in certi casi si è rivelato determinante. Nella classifica dei più costosi (con i dati Transfermarkt) c'è ad esempio il "colpo Robinho", piazzato da Galliani all'ultimo giorno del mercato del 2010, versando 21 milioni al Manchester City. Tuttavia, non entra nella top20, piazzandosi solo 23°