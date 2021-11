No, la somma del valore di mercato dei primi due giocatori di questa speciale classifica non è davvero di due miliardi. E nemmeno di uno: ma tanto vale la clausola rescissoria inserita nei loro contratti rinnovati da poco col Barcellona. Qual è il loro reale valore stando alle stime del portale Transfermarkt? In classifica anche un ex atalantino. Kaio Jorge è invece a un passo dalla top 20