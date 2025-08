Ardon Jashari è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Lo svizzero strappa un record non appena arrivato: è diventato il centrocampista (da intendere come mediano o centrale) più costoso della storia rossonera. Con i 34 milioni (e tre di bonus) pagati al Bruges, lo svizzero si è preso la testa di questa classifica in cui c'è anche l'altro nuovo acquisto Ricci. Ricordi gli altri? Ecco la top 20 (dati Transfermarkt)

MILAN, UFFICIALE JASHARI: CONTRATTO FINO AL 2030