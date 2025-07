Embolo inizia a giocare a calcio in Svizzera. Classe 1997, nel 2006 entra nelle prime scuole calcio nazionali. A 13 anni è nel vivaio del Basilea: l'esordio tra i pro arriva nel 2014. Alla prima partita entra e segna. Nel 2015 è Rookie of the year del campionato svizzero (vinto tre volte). Il salto arriva nel 2016 in Bundes, con lo Schalke. Sfortunatissimo…

Embolo fa in tempo a giocare poche partite e poi si fa male: caviglia ko, dovrebbe stare fermo qualche mese; diventano tantissimi. Tornerà solo a settembre 2017, quasi un anno dopo (undici mesi in totale). Tre stagioni con lo Schalke e altrettante col Borussia Mönchengladbach. Dall'estate del 2022 gioca nel Monaco: la prima annata, quella col Mondiale di mezzo, la chiude col migliore score in carriera per presenze (42) e gol (14) nei top campionati, ma nel 2023/24 si fa ancora male: crociato, ko sette mesi. Recupera e ritorna: l'anno scorso ha giocato di nuovo 42 partite stagionali, con 7 gol e 9 assist a referto