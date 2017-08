Antonio Conte rischia l'esonero. L'indiscrezione clamorosa arriva dal quotidiano tedesco Sportbild. E per sostituirlo sarebbe pronto Thomas Tuchel, ex allenatore del Borussia Dortmund: "Chelsea-Conte, è crisi. Contattato Tuchel". Eh sì, perché il rapporto tra Abramovich e Antonio Conte, nonostante la vittoria della Premier e una Champions League pronta a essere vissuta da protagonista, sarebbe "ai ferri corti". Stesso discorso per i dirigenti del Chelsea, con l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana sempre più in bilico nonostante abbia rinnovato il contratto poco fa. Insomma, le parti sono in crisi. Ma qual è la verità?

C'è tensione, ma nessun divorzio...

Conte - secondo quanto filtra - non sarebbe contento della situazione che si è venuta a creare. E non lo sarebbero neanche i vertici del Chelsea, con l'ex allenatore della Juve tutt'altro che soddisfatto dal mercato in entrata: Rudiger, Morata, Caballero e Bakayoko sono stati i nuovi innesti, ma a Conte non sono bastati. E le sue richieste non sono state soddisfatte (vedi Walker, Alex Sandro, Danilo, Mendy e Lukaku). L'ex Juve non è felice, anzi. Non lo sarà neanche in caso di acquisti importanti. Tuttavia, almeno fin qui, non c'è nessun divorzio in vista, nessun esonero (anche perché il Chelsea dovrebbe dare a Conte circa 30 milioni di euro, a causa di una clausola presente nel suo contratto). "Solo" tensione, ma non sono esclusi colpi di scena.