Contratto con il Chelsea in scadenza nel 2019: pronta l'offerta

I contatti intensificati nelle ultime settimane avrebbero dunque spinto il Real a scegliere Courtois come obiettivo numero uno per la porta. Alla base della decisione due motivazioni principali, il prezzo del giocatore e il rendimento assoluto garantito nelle ultime stagioni prima all’Atletico Madrid, poi al Chelsea. In scadenza di contratto con i Blues nel giugno 2019, Courtois non avrebbe intenzione di rinnovare: per questo motivo il Real Madrid – consapevole del rischio per il Chelsea di perdere il giocatore a parametro zero – potrebbe sferrare l’attacco decisivo offrendo una cifra di circa 35 milioni. Anche di questo – sempre secondo Marca – avrebbero parlato i dirigenti del club spagnolo con l’agente del portiere, Cristophe Henrotay, il quale ha fatto sapere che Courtois non avrebbe alcun problema a vestire la maglia dei Blancos, nonostante il passato a difesa dei pali dei rivali dell’Atletico Madrid. E proprio i Colchoneros potrebbero pensare allo stesso Courtois qualora non dovessero trovare l’accordo per il rinnovo del contratto di Oblak, dando vita così ad un possibile derby di mercato.