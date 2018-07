"Sono stato via per un po', ma ora sono tornato". Inizia con queste parole la conferenza stampa di presentazione di Niko Kovac, nuovo allenatore del Bayern Monaco. Il croato aveva infatti indossato la maglia dei bavaresi dal 2001 al 2003, da giocatore. E ora li guiderà dalla panchina, dopo l'esperienza maturata sulla panchina dell'Eintracht Francoforte: "Sono già proiettato verso questa sfida e sono felice che il Bayern abbia scelto me. Spero di poter ripagare il club". Lunedì della prossima settimana Kovac comincerà a lavorare sul campo con la squadra, ma ha già in mente gli obiettivi: "Dobbiamo raggiungere un ottimo stato di forma, migliorare tecnicamente e tatticamente: c'è tanto lavoro da fare. Nei prossimi giorni vorrò conoscere tutti quelli che fanno parte di questo gruppo. So cosa rende speciale questo posto e so che qui si deve vincere. Io e il mio staff siamo preparati per questo, sappiamo cosa fare". Al suo fianco a fare gli onori di casa, Brazzo Salihamidzic. Con il ds del Bayern, Kovac non si è mai perso di vista: "Siamo amici da quando giocavamo insieme ed è ancora così" - ha rivelato l'ex difensore della Juventus.