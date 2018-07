La lettera di scuse di Zarate

Lo stesso Mauro Zarate non ha cercato di difendere la sua scelta. È consapevole di aver ferito quei tifosi che l’hanno visto andare e tornare più volte dalla squadra argentina, alla ricerca di fortuna in Europa. Ma stavolta, a quanto pare, lo strappo non è riparabile. “Scrivo queste righe perché penso che nessun altro più di voi debba ricevere queste spiegazioni. In passato molte volte avevo detto che non avrei giocato in un’altra squadra che non fosse il Velez ma oggi per la prima volta sono venuto meno alla mia parola e mi fa male deludervi. So che probabilmente molti dimenticheranno quello che ho fatto per il club, ma amo il Velez e tutti quelli che mi conoscono sanno ciò che ho passato in questo periodo. Smettere di giocare nel club della mia vita è un dolore immenso nel cuore. Non pretendo che mi riusciate a comprendere completamente, ma che continuiate ad avere la stessa passione per la squadra che ho avuto io. Voglio precisare che non si tratta di questioni economiche, così come non lo è mai stato quando sono venuto a giocare qui. Ci sono cose che rimarranno sempre dentro di me. Sono grato a tutti i dirigenti e lo staff per lo sforzo che è stato fatto quando sono stato acquistato. Sono grato a tutti i tifosi per l’affetto che mi hanno dato” ha scritto Zarate sul proprio profilo Instagram.

La carriera di Zarate

Mauro Zarate è arrivato in Italia nel 2008, quando la Lazio lo prelevò dal Birmingham. È rimasto per tre stagioni in biancoceleste, dove ha mostrato il meglio di sé, per poi trascorrere un anno all’Inter e tornare nuovamente a Roma. Quindi è tornato al Velez, poi la Premier League col West Ham, e ancora la Serie A con la Fiorentina. Nelle ultime due stagioni si è diviso tra Watford, Al-Nasr e Velez, per l’appunto. E nel suo futuro c’è la Bombonera da condividere con Carlos Tevez.