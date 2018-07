Mentre in Russia Neymar segna e fa volare il suo Brasile ai Mondiali, in Spagna continuano a rincorrersi le voci relative al suo possibile futuro al Real Madrid. Nella tarda serata di ieri, l’indiscrezione riportata da TVE ha catturato tutte le attenzioni del caso. Secondo la rete pubblica spagnola, Florentino Perez avrebbe messo sul piatto 310 milioni di euro per convincere il Paris Saint-Germain a cedere l’attaccante, mentre al brasiliano sarebbe stato offerto un contratto da 45 milioni a stagione. Cifre incredibili, con Neymar che quindi avrebbe potuto far riscrivere il record per una cessione. Tuttavia, poco dopo è arrivata la secca smentita del Real Madrid, che ha rilasciato un comunicato stampa: “In merito alle informazioni diffuse da TVE su una presunta offerta del Real Madrid al Paris Saint-Germain e al giocatore Neymar, il club dichiara che l'informazione è completamente priva di fondamento. Il Real Madrid non ha fatto alcun tipo di offerta né al PSG né al calciatore”.

"Notizia non verificata"

Nella nota rilasciata dal club è vivo il disappunto per la notizia diffusa: “La società si dichiara profondamente sorpresa dal fatto che la televisione pubblica spagnola sia stata in grado di trasmettere informazioni assolutamente false senza che nessun giornalista dell'emittente abbia contattato una delle parti per verificare le notizie che sarebbero state facilmente smentite”. Un’uscita che, per il momento, non sembra dare corpo ad un clamoroso trasferimento.