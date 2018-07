Cobham, new season... start. Il Chelsea ricomincia e lo fa da Antonio Conte. Anche se il suo futuro è ancora in bilico ovviamente. Ma nel primo giorno di ripresa degli allenamenti c'è lui, pronto a guidare i suoi ragazzi nel centro sportivo di Cobham. Nonostante le voci di un suo addio ancor prima della "pre-season", l'ex allenatore della Juve è ancora in panchina. E Maurizio Sarri - il candidato numero uno per sostituirlo - a Londra ancora non si vede. Alcuni giocatori, ovviamente, sono ancora impegnati nel Mondiale, su tutti Eden Hazard, stella di un Belgio in semifinale dopo aver batttuto il Brasile per 2-1. Gli altri ci sono: è il caso di Fabregas (out dalla competizione), Marcos Alonso, Zappacosta e tutti gli altri. Staff al completo e test fisici di rito per i Blues, tra scatti ed esercizi. Presente anche Antonio Conte, che in attesa di capire il suo futuro è ancora alla guida del Chelsea.

Sarri e il Chelsea: il punto della situazione

Sarri aspetta soltanto l'ok definitivo per allenare il Chelsea, ormai è chiaro. Ma la trattativa non si è ancora sbloccata. De Laurentiis sta aspettando l'offerta giusta per liberare l'allenatore, ma le parti stanno ancora lavorando per trovare un accordo. E' una situazione di stallo. Conte, intanto, ha ripreso la stagione da dove l'aveva finita, cioè a Londra. E a Cobham, nel centro sportivo del Chelsea. In attesa di conoscere il futuro di Maurizio Sarri.