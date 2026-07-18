L'Aston Villa ha ufficializzato l'arrivo di Johan Manzambi, centrocampista svizzero classe 2005 acquistato a titolo definitivo dal Friburgo. Operazione da 60 milioni di euro di parte fissa, coi bonus si arrivano a sfiorare i 70 (secondo SkyDe). Manzambi, giàeletto miglior giovane dell'ultima Europa League, ha brillato ai Mondiali, con 3 gol e 2 assist con la sua Svizzera in 4 partite, prima dell'infortunio che gli ha fatto saltare ottavi e quarti