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Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di sabato 18 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero

SERIE A, IL TABELLONE MERCATO

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Calciomercato, le news di oggi

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Como-Chalobah, c'è ancora distanza con il Chelsea: si continua a trattare

Il Como continua a trattare con il Chelsea per il cartellino di Trevoh Chalobah. La squadra di Fabregas ha già trovato l'accordo con il difensore classe 1999 ma manca ancora l'intesa con il club inglese: distanza di 5 milioni sulla parte fissa e altri 5 sui bonus

Sassuolo, Muharemovic al Leeds

Tarik Muharemovic è adesso a tutti gli effetti un giocatore del Leeds: il club inglese ha ufficializato l'acquisto del difensore per 40 milioni di euro. Nelle casse del Sassuolo entreranno 20 milioni di euro perché il 50% andranno alla Juve che aveva la percentuale sulla futura rivendita. Il classe 2003 diventa la cessione più ricca della società neroverde: ecco la top 20

Calciomercato, Muharemovic è la cessione più cara del Sassuolo: le cifre ufficiali

Calciomercato, Muharemovic è la cessione più cara del Sassuolo: le cifre ufficiali

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Atalanta-Ederson, ufficiale il rinnovo: contratto fino al 2031

Dopo il mancato trasferimento al Manchester United, Ederson ha rinnovato il proprio contratto con l'Atalanta. Il brasiliano resterà quindi a Bergamo per altri 5 anni, fino al 2031

Atalanta, ufficiale il rinnovo di Ederson: tutti i dettagli

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Manzambi all'Aston Villa: ufficiale

L'Aston Villa ha ufficializzato l'arrivo di Johan Manzambi, centrocampista svizzero classe 2005 acquistato a titolo definitivo dal Friburgo. Operazione da 60 milioni di euro di parte fissa, coi bonus si arrivano a sfiorare i 70 (secondo SkyDe). Manzambi, giàeletto miglior giovane dell'ultima Europa League, ha brillato ai Mondiali, con 3 gol e 2 assist con la sua Svizzera in 4 partite, prima dell'infortunio che gli ha fatto saltare ottavi e quarti

La rivelazione del Mondiale Manzambi sbarca in Premier League: le cifre

La rivelazione del Mondiale Manzambi sbarca in Premier League: le cifre

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Tutti i rinnovi ufficiali in Serie A e all'estero

Szoboszlai e non solo: tutti i rinnovi

Liverpool, ufficiale il rinnovo di Szoboszlai

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Genoa, ufficiale Hamed Traoré: tutti i dettagli

Il Genoa ha ufficializzato l'arrivo di Hamed Traoré dal Marsiglia. Operazione in prestito con diritto di riscatto. “E’ un piacere tornare in Italia e ringrazio il Genoa per la chance. Spero di meritare la fiducia del mister, dei compagni e di un pubblico come questo”, ha detto il centrocampista ivoriano

Genoa, ufficiale Traoré dal Marsiglia: i dettagli

Genoa, ufficiale Traoré dal Marsiglia: i dettagli

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Gosens torna in Germania: ufficiale allo Schalke

Ritorno in patria per Robin Gosens che lascia la Fiorentina e approda allo Schalke 04, club neo promosso in Bundesliga. Trasferimento  a titolo temporaneo con diritto di opzione ed obbligo a determinate condizioni

Schalke 04, Gosens ufficiale dalla Fiorentina: i dettagli del contratto

Schalke 04, Gosens ufficiale dalla Fiorentina: i dettagli del contratto

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Como, ufficiale Cuenca: i dettagli

Dopo Nico Paz e Ramon, il Como pesca ancora tra i giovani talenti del calcio spagnolo e ha ufficializzato l'acquisto del difensore Andres Cuenca. Operazione a titolo definitivo dal Barcellona per il classe 2007, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030

Frosinone, iniziate le visite di Desplanches

Il giovane portiere azzurro ha raggiunto nelle prime ore della mattinata Villa Stuart per le visite mediche

Fiorentina, Oulai arrivato in Italia

Il centrocampista arrivato questa notte all'aeroporto di Bologna, oggi le visite mediche e la firma sul contratto. Oulai arriva dal Trabzonsport, operazione da 25 milioni di euro + 4 di bonus e 10% della futura rivendita. Qui le immagini dell'arrivo da Radio Bruno

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