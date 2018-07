Quella del Real Madrid sembra ormai una tradizione: se un giocatore sfonda in un Mondiale, diventa merengue. È successo nel 2010 con Mesut Özil, passato poi dopo poco tempo all’Arsenal; è successo nel 2014 con James Rodriguez, oggi al Bayern Monaco. E potrebbe curiosamente succedere anche in questo 2018 con Eden Hazard, dominatore di Russia con il suo Belgio, arrivato per ora fino alla semifinale (da giocare contro la Francia, ndr). Il nome del giocatore del Chelsea - come riportato da quotidiano spagnolo Marca - stuzzica la società del presidente Florentino Perez, che avrebbe individuato nel classe 1991 il possibile successore di Cristiano Ronaldo, sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus.

Neymar sembra inarrivabile, Hazard piano B

Dalla Spagna, dunque, sembra chiaro: al termine del Mondiale il Real potrebbe puntare Eden Hazard, che nella prossima stagione giocherebbe in Europa League con il suo Chelsea. Il primo nome sul taccuino merengue non è il suo, ma quello di Neymar: l’attaccante brasiliano, pagato dal Psg 222 milioni di euro, sembra però inarrivabile, fatto che starebbe facendo cambiare idea a Perez e alla dirigenza madrilena. Più facile certamente arrivare al belga, che starebbe ritardando di proposito il processo di rinnovo (ha un contratto fino al 2020) con i blues per capire i margini di un possibile trasferimento a Madrid. Nei giorni scorsi si è anche espresso riguardo a un passaggio in Liga: “Il Real è interessato, lo sanno tutti - ha spiegato - Se non mi vogliono, non se ne parlerà. Se invece vogliono comprarmi, sanno quello che devono fare”.