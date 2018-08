Il futuro di Mario Balotelli resta ancora tutto da decifrare, ma una cosa è certa: non sarà al Nizza. Dopo le dure parole di Vieira arrivate all’inizio del ritiro pre-campionato, l’attaccante italiano è tornato allenarsi con netto ritardo rispetto ai propri compagni, vivendo lo spogliatoio da separato in casa. Nemmeno convocato per il match perso dal Nizza in casa contro il Reims, Balotelli non ha nessuna intenzione di rimanere in rossonero, come rivelato da Vieira ai microfoni di Canal +: "Il giocatore vuole andare via, quindi non posso dichiarare che resterà qui. Vogliamo giocatori che abbiano piacere di far parte di questa squadra, è una situazione complicata e difficile. Il club proverà a fare il possibile per concretizzare la sua cessione".

Il racconto del match

Senza Balotelli, l’esordio in panchina di Vieira a Nizza termina con una sconfitta. I padroni di casa vengono infatti battuti dal Reims a cui basta un gol di Doumbia dopo appena due minuti di partita per conquistare i tre punti. Tanto possesso palla e tante occasioni per i rossoneri, incapaci però di trovare la rete del pari e il primo punto in campionato.