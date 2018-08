Calciomercato, tutte le trattative di oggi LIVE

Ecco cosa è successo domenica

Il Milan ha chiuso la trattativa con il Chelsea per Bakayoko: il centrocampista è arrivato a Milano in serata. Operazione chiusa sulla base di 40 milioni tra prestito oneroso e diritto di riscatto. Torna attuale il nome di Samu Castillejo, si cerca una formula che convinca il Villarreal (magari inserendo Bacca). Domenica proficua anche per l'Inter, che ha portato a Milano Keita Balde dal Monaco. I nerazzurri sperano ancora in Modric: il croato vorrebbe partire ma Florentino Perez non intende liberarlo. Roma, braccio di ferro col Siviglia per N’Zonzi, che resta il nome più caldo per il centrocampo. Ma dalla Spagna arrivano segnali di chiusura. Il francese ha assistito dalla tribuna alla gara di Supercoppa col Barcellona, il Siviglia lo libera solo per un’offerta importante.

Colpo del Torino, Ola Aina pronto a firmare. La Fiorentina accoglie Edimilson Fernandes, arriva dal West Ham. L’Empoli vicinissimo ad Acquah, il Chievo ci prova per Barba. E’ fatta per Ekdal alla Sampdoria, Pinato al Sassuolo ma resta in prestito a Venezia, il Frosinone ci prova per Lapadula. Il Napoli continua la ricerca del portiere: De Laurentiis cerca un profilo internazionale e le le scelte possibili sono quattro. Oltre a Tatarusanu del Nantes (ex Fiorentina) e Mignolet - che al Liverpool è eclissato da Alisson - ci sono Ochoa dello Standard Liegi e Ospina dell'Arsenal. Il Valencia, dopo Batshuayi, ufficializza anche Gameiro dall'Atletico Madrid.