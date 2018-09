Marcelo non si muove dal Real Madrid. E a dirlo è lui stesso, in una lunga intervista concessa a Real Madrid tv. Il brasiliano non ha dubbi e dedica parole d'amore alla sua squadra: "Non penso al futuro, sono arrivato a Madrid come una promessa, poi ero un dubbio. Ho dovuto prenderela situazione di petto, ma è stato tutto perfetto e meraviglioso. Grazie al Madrid sono un giocatore, mi ha dato tutto e continuo a dare tutto per lui. Nella mia vita niente è stato facile, mio ​​nonno mi ha cresciuto mentre i miei lavoravano e non so senza di lui cosa sarebbe successo". Più nello specifico, Marcelo risponde così alle voci sulle presunte offerte di altri club, tra i quali la Juventus: "È un argomento che non dovrebbe essere enfatizzato, sono molto felice a Madrid, è casa mia e ho molti anni di contratto. Questo è il miglior club del mondo e voglio sempre giocare nel miglior club del mondo. Da quando sono arrivato ci sono sempre chiacchiere, ed è difficile dimostrare che voglio restare, che posso giocare a Madrid e dare sempre il massimo".

"Non vado via, anzi: sono eccitato come un 18enne, come Vinicius"



"Continuo a fare il mio lavoro come ho detto - ha continuato - ogni stagione mostro quello che sono, e lascio tutto sul campo. Poi riguardo le partite, per capire i miei errori e non ripeterli: non mi piace guardare solo i gol...". L'età passa per tutti e Marcelo comincia a farci i conti: "Devi prenderti cura di te, giocare fino a 40 anni è molto difficile, voglio giocare per molti anni a Madrid e mi prenderò cura di me più di quanto ho fatto a 18. Resto tranquillo, voglio continuare a giocare qui: molte persone si nascondono dietro i social network per dire assurdità e creare cose che non esistono. Io rispondo che sono eccitato come Vinícius, come se avessi 18 anni, e che rimango qui fino alla fine". Infine, Marcelo sottolinea il legame con questa società: "Qui al Madrid rappresenti tante cose, in vacanza la gente ti vede come giocatore del Real, è una cosa incredibile. Te ne accorgi quando vinci un titolo con la squadra più importante del mondo".