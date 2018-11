Tre stagioni con tre trionfi consecutivi in Champions League, Zinedine Zidane è entrato in pochi anni nella storia del Real Madrid e del calcio europeo anche da allenatore. Dopo una straordinaria carriera in campo, il francese ha iniziato alla grande il suo percorso in panchina e, dopo l'addio ai Blancos, è ora uno degli allenatori più ambiti sul mercato. Per ora Zidane si gode un periodo di riposo, un anno sabbatico iniziato dopo l'ultimo trionfo a Kiev in finale di Champions League contro il Liverpool. Dalla prossima estate, però, potrebbe ritornare in panchina, con le big d'Europa che stanno pensando a lui per il futuro. L'ultima, in ordine di tempo, a interessarsi a Zidane, è stata il Bayern Monaco. Secondo la testata spagnola 'OkDiario', il club tedesco avrebbe già presentato un'offerta all'allenatore francese per la prossima stagione. Zidane ha un ottimo rapporto con Hasan Salihamidzic, attuale direttore sportivo del Bayern Monaco, questo potrebbe avvantaggiare un'eventuale trattativa. L'intenzione del club tedesco, salvo grossi miglioramenti nel corso della seconda parte di stagione, sarebbe quella di chiudere a fine anno il rapporto con Kovac. E, in quel caso, il nome forte su cui puntare sarebbe proprio quello di Zinedine Zidane.

Ci sono anche Manchester United e PSG

Il Bayern Monaco, però, non è l'unica big d'Europa interessata a Zidane. Sul francese ci sono infatti anche Manchester United e PSG. I Red Devils vogliono rilanciarsi nel grande calcio e pensano già al dopo Mourinho. Zidane, per la sua eleganza e per il suo carattere, potrebbe essere l'uomo giusto per lavorare a Old Trafford e iniziare un progetto importante con lo United. Poi c'è l'opzione PSG, per provare a vincere in Francia quella Champions League tanto sognata. Il Bayern Monaco, invece, darebbe garanzie di un progetto duraturo, in un club da anni ai vertici del calcio europeo.