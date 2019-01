Il suo nome, quello di uno dei più promettenti difensori centrali del calcio mondiale, era sul taccuino di tanti direttori sportivi da mesi. Alla fine è stato il Borussia ad anticipare tutti, anche se stesso, e a metterlo sotto contratto, andando ad aumentare quella già folta scuderia di talenti che nella Ruhr trovano spesso spazio e affermazione. Leonardo Balerdi, ex Boca Juniors classe '99 e tiolare della nazionale argentina under 20, è un nuovo giocatore dei gialloneri guidati da Favre. Il prezzo? Una cifra che si aggira tra i 15 e i 20 milioni, ben più dei 10 della clausola di rescissione. Una cifra che vale a Balerdi un piccolo record: il difensore che compirà 20 anni a fine gennaio, infatti, è diventato il 2° difensore più caro nella storia del Boca Juniors dopo Walter Samuel, e il 4° in assoluto.

Il giovane argentino classe 1999, dopo aver effettuato le visite mediche con la sua nuova società, tornerà in Sudamerica per unirsi al resto della Selección under 20 nel ritiro di Curicó, dove la nazionale Argentina sta preparando l'esordio del torneo sudamericano U-20 contro il Paraguay previsto per il 20 gennaio.