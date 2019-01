Il nuovo mercato "social": a volte basta un retweet per far sognare i tifosi, ufficializzando o quasi una trattativa. E' ciò che è successo nel caso di Leandro Paredes, centrocampista dello Zenit che in Italia abbiamo visto con le maglie di Roma ed Empoli, intervenuto in una "discussione social" con il suo retweet che ha tutta l'aria di voler confermare una trattativa.

Tra tifosi del Chelsea ci si chiedeva quale potesse essere il rinforzo ideale per la squadra e, quando un sostenitore dei Blues ha tirato fuori il nome di Paredes, condividendo un video di benvenuto in cui l'argentino veste già la maglia del Chelsea, ecco che lo stesso Paredes è uscito allo scoperto con il suo retweet, diventato subito virale.

Le cifre dell'affare

L'offerta del Chelsea, in effetti, ci sarebbe già, e stando a quanto riportato dal Daily Mail sarebbe di 26.8 milioni di sterline (con 4 anni e mezzo di contratto a circa 4 milioni all'anno per il giocatore), per regalare a Maurizio Sarri il sostituto di Fabregas volato a Monaco. Cifra che lo Zenit vorrebbe far lievitare, visto che nel 2017 aveva sborsato 24 milioni di sterline per strapparlo alla Roma.