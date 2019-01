Un anno e mezzo al Chelsea e ora il ritorno a Madrid, sponda Atletico. È ufficiale: Alvaro Morata torna in Spagna, in quella squadra affrontata tante volte da avversario nei derby con la maglia del Real. E lo fa dopo aver segnato appena 5 gol in 14 partite in Premier League con il Chelsea di Maurizio Sarri, 7 in 21 presenze totali se consideriamo anche le coppe. Lo spagnolo va a completare la lunga girandola di attaccanti, iniziata con il trasferimento di Piatek al Milan e di Gonzalo Higuain al Chelsea. Proprio l'arrivo del 'Pipita' a Stamford Bridge ha aperto alla cessione di Alvaro Morata, pronto a ripartire dall'Atletico Madrid.

"Orgoglioso di essere all'Atletico Madrid"

"Sono molto felice e orgoglioso di essere qui, non vedo l'ora di iniziare gli allenamenti, incontrare i miei nuovi compagni di squadra e giocare", ha dichiarato Morata appena dopo l'ufficialità. Lo spagnolo ha firmato con l'Atletico Madrid, trasferendosi in prestito per 18 mesi nella squadra in cui è cresciuto tra il 2005 e il 2007. Un arrivo che i tifosi non hanno però accolto con gioia, considerando il passato al Real Madrid di Alvaro Morata. All'attaccante il compito di farli ricredere a suon di gol, tra campionato e... Champions League. Già, perché il 20 febbraio ci sarà la sfida contro un altro club del suo passato: la Juventus.