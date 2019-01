Juve, Benatia già in Qatar per le firme

Mehdi Benatia è pronto per tuffarsi nella sua nuova avventura, in Qatar. Per rendere ufficiale il suo passaggio al Al-Duhail manca soltanto la sua firma sul contratto offertogli dal club qatariota: il giocatore è già sul posto per le firme. Operazione conclusa, con la Juve che ha già individuato in Caceres il suo erede.