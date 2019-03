La cocente eliminazione dagli ottavi di Europa League – evento al quale al Sanchez Pizjuàn non erano abituati da un po' – ha dato il via ad una rivoluzione in casa Siviglia. La società ha infatti esonerato l'allenatore Pablo Machin e ha affidato la guida tecnica a quello che era l'attuale direttore sportivo, Joaquin Caparros (che aveva rilevato anche Montella la scorsa stagione). Dunque adesso il club del presidente Jose Castro è alla ricerca di un nuovo ds: tutte le strade (ri)portano a Monchi, direttore sportivo nell'epoca dorata delle cinque Europa League reduce dal divorzio con la Roma. A tal proposito, una conferma è arrivata dallo stesso presidente Castro: "Abbiamo iniziato la trattativa con Monchi e mi è sembrato molto disponibile. Per noi Monchi è il migliore, ora dobbiamo far coincidere i nostri piani: ma da entrambe le parti, c’è ottimismo".

"Si può chiudere presto"

Monchi, dunque, nonostante sia ambito anche da altri club (si è parlato anche di Arsenal, stando a quanto riporta Marca), sembra ad un passo dal ritorno a casa. "Credo che si possa chiudere presto" – ha ammesso ancora il presidente Castro durante la conferenza di presentazione del nuovo allenatore Caparros. E Monchi andrebbe proprio a ricoprire il ruolo di quest’ultimo, che ritornerà dunque in panchina dopo l’esperienza dietro la scrivania: "Il ritorno di Monchi sarebbe importante – ha aggiunto Caparros – conosce perfettamente l’organizzazione e la filosofia di questo club. Sarebbe un grandissimo colpo del presidente e del direttivo".