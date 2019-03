Niente pasillo per Rafa

E al povero Varane non pensa nessuno? Evidentemente no, almeno non in casa Real. Un comportamento che al centrale di Deschamps pare non sia affatto piaciuto. E, sempre secondo il retroscena di As, ci sarebbe anche un motivo preciso ad orientare la scelta del club: non far "dispetto" a Luka Modric, uscito sconfitto dalla finale di Mosca. Evidentemente, non lo stesso ragionamento fatto dal Barça con il croato Rakitic e i due francesi Umtiti e Dembélé…