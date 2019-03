Non solo Isco e Bale, rigenerati alla prima uscita ufficiale nel 2-0 contro il Celta Vigo. Oltre a dover recuperare le stelle oggi in rosa, Zinedine Zidane è chiamato a individuare i primi rinforzi utili per rilanciare il Real Madrid in Spagna e in Europa a partire dalla prossima stagione. E in Francia sono certi: il primo nome sulla lista dell'allenatore delle Merengues è quello di Sadio Mané, uno dei pilastri del Liverpool di Jurgen Klopp.

Real Madrid, Zidane vuole Mané: lo segue dalla finale di Kiev 2018

Arrivato nell'estate del 2016 dal Southampton per 41 milioni di euro, Mané è un calciatore fondamentale negli schemi del Liverpool, come il recente rinnovo del contratto con i Reds - arrivato nello scorso novembre con ingaggio pari a 8 milioni di euro a stagione - conferma. La sua stagione d'esordio con i Reds era stata fantastica, con 13 gol in Premier League in 27 partite e premio di miglior calciatore dell'anno. Nella scorsa annata ha messo a segno 20 gol tra campionato e Champions League, cifra già eguagliata nella stagione in corso. Determinante per il passaggio del Liverpool ai quarti di finale di Champions contro il Bayern con una doppietta, il 26enne senegalese è in cima ai desideri di Zidane per il Real Madrid che verrà. A spiegarlo è France Football. Rapido e tecnico, Mané restituirebbe all'attacco delle Merengues quella imprevedibilità a lungo smarrita in questa stagione dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. Zidane lo seguiva già nella primavera 2018, quando Mané andò a segno nella finale di Champions League giocata a Kiev tra Real e Liverpool. L'addio di ZZ alla Casa Blanca stoppò poi la potenziale trattativa. Ora in Francia ne sono certi: l'idea è destinata a tornare prepotentemente di moda nella prossima estate.