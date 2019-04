"L'intenzione del centrocampista tedesco è quella di cambiare aria questa estate". E ancora: "Ritiene di aver completato il suo ciclo al Real iniziato nel 2014". Risposta semplice a firma Toni Kroos, che fornisce il più diretto degli indizi di mercato possibili: "Informazione assolutamente falsa". Scritto sul proprio profilo Twitter e condividendo l'indiscrezione lanciata in Spagna da As, secondo cui il tedesco sentiva la voglia di cambiare aria e squadra già dalla prossima finestra di trasferimenti. Nella notizia, ora scomparsa dal sito del giornale spagnolo, anche un'ipotetica trattativa col Manchester United per arrivare a Pogba. Una trama smentita dal diretto interessato con tre semplici parole.

Carriera e ultima stagione

Toni Kroos sta per concludere la sua quinta annata in maglia Real, dopo l'acquisto dal Bayern Monaco nel 2014 per 25 milioni di euro. Da quel momento la bellezza di dodici trofei vinti con la maglietta dei Blancos, tra cui le tre Champions League consecutive, più di duecento le presenze, con 13 gol segnati e 59 assist. Quest'anno, per lui come per tutto il Real, una stagione leggermente più opaca rispetto alle precedenti piene di vittorie e trofei. Ma non per questo sinonimo di cessione in estate.