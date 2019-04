Matthijs de Ligt il prossimo anno non sarà più un giocatore dell'Ajax. A dare la notizia della sua (quasi) sicura cessione è direttamente l'allenatore dei lancieri, Erik ten Hag, che in un'intervista rilasciata per il quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung - e riportata in Spagna da Mundo Deportivo - profila il futuro del suo centrale di difesa e capitano della squadra. "Sicuramente de Ligt non resterà qui all'Ajax nella prossima stagione - ha detto il tecnico olandese a una delle testate più famose della Germania -. Non c'è alcuna possibilità che possa restare. Ci sono troppi club interessati a lui: de Ligt ci lascerà quest'estate". La destinazione? "Non so se andrà al Bayern o al Barcellona".

"Qualcosa di nuovo in Olanda"

Quindi tra le ipotesi resta aperta anche la pista Juve per il difensore classe 1999? Il centrale dell'Ajax, capitano di soli 19 anni, ha un contratto col club fino al 2021, ma anche le attenzioni di tantissimi top club europei. "È un giocatore dell'Ajax. Il suo futuro? Dovreste chiederlo a loro" - era stata la risposta nel pre partita dell'andata dei quarti di Champions di Fabio Paratici ai microfoni di Sky. Molto più diretto, invece, è stato lo stesso allenatore dei lancieri, che ha poi proseguito sul suo giovane talento: "La nostra squadra gioca con coraggio e creatività. Questo è in parte per merito di de Ligt, il nostro capitano. Ha coraggio da vendere e sa difendere splendidamente, un qualcosa di nuovo qui in Olanda".