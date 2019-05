La stagione di Balotelli è finita con una panchina e un'espulsione nell'ultima giornata di campionato vinta al Velodrome contro il Montpellier. Non proprio il modo migliore per chiudere una seconda parte di campionato comunque molto positiva per l'attaccante. A gennaio era arrivato dal Nizza con nessun gol all'attivo. Adesso partirà per le vacanze con l'animo rasserenato dalle otto reti collezionate con la squadra di Rudi Garcia. Un rendimento positivo, che non è bastato però per qualificare il Marsiglia alle coppe europee. Il quinto posto condanna la formazione dell'ex allenatore della Roma, che ha deciso di partire dopo oltre tre anni. Lo stesso discorso potrebbe valere anche per Balotelli, che su Instagram ha postato un messaggio non proprio rassicurante per i suoi tifosi: "Grazie a tutti per questi cinque mesi incredibili - si legge - non abbiamo raggiunto i nostri obiettivi, ma voglio davvero ringraziare l'allenatore, lo staff, i giocatori, il presidente, i direttori e tutti quelli che lavorano per l'OM. Grazie anche ai tifosi. Speriamo di vederci presto, altrimenti buona fortuna per tutto per i prossimi anni". Insomma, l'avventura di Super Mario potrebbe essere giunta ai titoli di coda. A gennaio arrivò la firma del contratto fino al 30 giugno. Un accordo che potrebbe anche non essere rinnovato.

Gol ed esultanze social

"Mario? Porte sempre aperte" Ha dichiarato più volte Mancini, che lo ha consacrato all'Inter e che è pronto a dargli fiducia anche in azzurro. Merito di una seconda parte di stagione d'applausi per Balotelli, subito decisivo una volta messo piede all'OM. Tre reti nelle prime quattro partite, una doppietta. Se il Marsiglia ha sperato nell'Europa, molto va anche ai suoi gol. Lo scorso marzo, dopo la prodezza realizzata contro il Saint-Etienne. Super Mario si è fatto passare un telefono a bordo campo e ha iniziato una diretta su Instagram. Un'esultanza social, 2.0. Un gesto che ha sopreso e fatto sorridere la Francia e non solo. Chissà che certe scene non possano ripetersi nuovamente al Velodrome. Quel che è certo è che per l'attaccante classe 1990 sarà un'altra estate caldissima.