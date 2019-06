Non sono giorni facili per Neymar che, fra l'accusa di stupro e l'infortunio alla caviglia, sta guardando a malincuore la Copa America dalla televisione. Una stagione difficile la sua, fatta di poche partite e tanti infortuni, poche gioie e molte spiacevolezze, come la squalifica subita per il pugno rifilato ad un tifoso dopo aver perso la finale di Coppa di Francia: "Via chi si comporta da star, porte aperte a chi non è contento di restare qui" ha tuonato qualche giorno fa il presidente del club parigino Nasser Al-Khelaifi, salvo poi correggere leggermente il tiro aggiungendo che nessuno sarebbe stato svenduto e che mai si sarebbe privato di Mbappè.

Il talento brasiliano, però, le valigie potrebbe farle sul serio. Già, perché stando a quanto riportato da Globoesporte, sarebbe addirittura in stato avanzato la trattativa che dovrebbe riportare Neymar a (ri)vestire la maglia del Barcellona dopo i due anni trascorsi al Psg. Le indiscrezioni, poi confermate anche da Sport e dall'Equipe, affermano che il club francese avrebbe aperto le porte ad una cessione del brasiliano, che "potrebbe partire per soli 100 milioni", come scrive il quotidiano brasiliano. Un titolo leggermente forzato, in realtà, perché all'interno si spiega come insieme alla parte in cash sul piatto ci sia anche anche il cartellino di uno tra Umtiti, Rakitic e Dembelé, tre degli 8 giocatori che i blaugrana hanno messo quasi ufficialmente in vendita, perché considerati sacrificabili. In ogni caso, sicuramente meno di quei 222 milioni della clausola di rescissione del brasiliano.