Calciomercato, news e trattative di oggi LIVE

L’agente di Diawara a Casa Milan

Nei radar rossoneri già dalla precedente sessione di mercato: poco spazio al Napoli, con sole 13 presenze in campionato, e una volontà di sondare eventuali, nuove possibilità per potersi esprimere altrove.​ Amadou Diawara, centrocampista del Napoli, potrebbe ancora rappresentare un nuovo, possibile rinforzo per il Milan: l’agente del giocatore, Daniele Piraino, accompagnato dall’intermediario Gerry Piccolillo, ha infatti fatto visita alla dirigenza milanista presso la sede di via Aldo Rossi 8 per comprendere il reale interesse rossonero per il calciatore guineano, in scadenza di contratto nel 2021.