Come tanti predecessori prima di lui, Raul Gonzalez Blanco è stato promosso allenatore del Castilla (cioè la seconda squadra), dopo aver allenato altre squadre giovanili del Real Madrid. Le orme che sta seguendo l’ex capitano dei Blancos sono molto simili a quelle seguite da Zinedine Zidane, attuale allenatore della prima squadra che ha condotto la squadra ai successi recenti specialmente in campo europeo. E non è difficile immaginare che anche per Raul l’obiettivo sia quello di allenare un giorno la squadra che l’ha reso grande.

Il comunicato ufficiale

Il Real Madrid ha annunciato Raul alla guida del Castilla con il seguente comunicato ufficiale: “Raul Gonzalez Blanco allenerà il Castilla per la prossima stagione. Lo scorso anno, Raul è stato allenatore del Cadete B e del Juvenil B; ora comincerà una nuova tappa professionale al Real Madrid. Raul, leggenda del madridismo, ha giocato nella prima squadra del Real Madrid per 16 stagioni in cui ha conquistato 3 Champions League, 2 Mondiali per club, una Supercoppa Europea, 6 campionati e 4 Supercoppe di Spagna”.