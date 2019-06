Calciomercato, news e trattative di oggi LIVE

Gasp tenta Palacio

L’Atalanta pensa a Rodrigo Palacio per completare l’attacco: forte legame con Gasperini, il giocatore è combattuto. Era convinto di restare a Bologna, ma ora la chiamata dell’Atalanta e la possibilità di giocare in Champions League lo tentano. Muriel arriverà nei prossimi giorni a Bergamo, l'Atalanta ha chiesto alla federazione colombiana il via libera per farlo venire in Italia per le visite (ha questo infortunio da un mese di stop) e firma. Di fatto si può già considerare come un nuovo acquisto, nonostante l’infortunio in Copa America. In uscita Kulusevski: il centrocampista svedese piace al Parma. ATALANTA, IDEA PALACIO