Un presente che dice Copa America, dove è impegnato con il Brasile, un futuro invece tutto da scrivere. Con una certezza: la fine della storia con il Paris Saint-Germain. Con un lungo messaggio pubblicato su Instagram, Dani Alves ha annunciato il suo addio al club francese dopo due stagioni: “Oggi chiudo un altro ciclo nella mia vita, un ciclo di vittorie, di apprendimento e di esperienze. Vorrei ringraziare la famiglia del Psg per avermi dato l’opportunità di scrivere insieme una pagina nella storia di questo club. Ringrazio tutto lo staff per l’affetto, il rispetto e la complicità che c’è stata fin dal primo giorno... Rendete questo club un po’ ‘più speciale”, ha scritto il brasiliano, che dunque non prolungherà il contratto in scadenza con il Psg. L’ex esterno tra le altre di Barcellona e Juventus ha poi aggiunto: “Sono stati due anni di resilienza e di continuo reinventarsi per compiere la mia missione, ma nella vita tutto ha un inizio, uno sviluppo centrale e una fine, ora siamo giunti a quel momento".

Il saluto di Dani Alves

Dani Alves ha poi mostrato tutta la sua riconoscenza nei confronti del club e dei compagni: “Mi scuso se in qualche momento non sono stato all’altezza, mi scuso se a volte ho sbagliato, ma ho sempre cercato di dare il massimo. Grazie a tutti i compagni per i momenti vissuti, alle risate fatte insieme. Ricordatemi come un ‘buon pazzo’, con il sorriso sul volto, con tanta energia nell'anima e con la professionalità di chi si è impegnato per raggiungere i propri scopi. Ricordatemi come quello che voleva solo che stessimo al meglio ogni giorno, come quello che provava a far capire il significato della parola squadra. Un grande abbraccio a tutti e spero che non vi manchino le mie follie!”, ha concluso il brasiliano.