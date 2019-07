Quella che sembrava dover essere una normale – seppur clamorosa – operazione di mercato si sta trasformando in una vera e propria telenovela. È caos attorno al futuro di Antoine Griezmann, che ha annunciato l’addio all’Atletico Madrid ma che è ancora sotto contratto fino al 2023 con i Colchoneros. L’attaccante francese ha un accordo con il Barcellona, che a partire dal 1 luglio avrebbe dovuto pagare la clausola rescissoria di 120 milioni. Le cose, però sono cambiate quando la società blaugrana ha incontrato l’Atletico chiedendo una reteizzazione del pagamento: ipotesi respinta dal club di Madrid che ha reagito con un comunicato durissimo contro gli stessi catalani, accusati di aver mancato di rispetto all’Atletico e ai suoi tifosi avendo iniziato a trattare con Griezmann già nel mese di febbraio, trovando tra l’altro un accordo nel mese di marzo. Per questo motivo, l’Atletico – che tra le altre cose ha anche dato la maglia numero 7, che apparteneva a Le Petit Diable, al nuovo acquisto Joao Felix - ha chiesto all’attaccante campione del mondo della Francia di presentarsi regolarmente agli ordini di Simeone per il ritiro in vista dell’inizio della prossima stagione. Ma Griezmann non è d’accordo.

La lettera del legale: "Niente ritiro, stress emotivo"

Come raccolto in Spagna da El Mundo, la convocazione per il ritiro è stata notificata a Griezmann tramite una lettera alla sorella-agente Maud e all’avvocato della famiglia, il quale, però, ha risposto chiarendo la posizione del suo assistito. Il legale ha infatti inviato una mail all’Atletico specificando che il giocatore non si presenterà in ritiro poiché, avendo già salutato compagni di squadra e tifosi, arrivare all’appuntamento comporterebbe per lui un pesante "stress emotivo". Griezmann, inoltre, si sente tradito dal comportamento dell’Atletico, che aveva promesso di non rendere troppo complicato il suo addio.