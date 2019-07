David De Gea potrebbe presto diventare il portiere più pagato al mondo. Se, come sembra, dovesse concretizzarsi la trattativa con il Manchester United per il rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2020, il 28enne potrebbe arrivare a guadagnare quasi 20 milioni di euro a stagione. Come riportato dai media inglesi, infatti, le cifra settimanale sulla quale le parti stanno discutendo sarebbe compresa tra le 350mila e le 375mila sterline. Un contratto faraonico, quello offerto dai Red Devils, che ovviamente rende ancora più fiducioso il club di poter blindare lo spagnolo, pronto a firmare un quinquennale e a cancellare così le voci di un suo possibile addio. A confermare questa fiducia è stato in conferenza stampa dal ritiro australiano l’allenatore dello United, Solskjaer, che ha parlato in modo ottimistico dell’ipotesi di rinnovo di De Gea: “Mercoledì giocherà contro il Leeds e speriamo che si possa arrivare a un accordo definitivo per il suo rinnovo, come ho detto più volte. È una questione tra David e il club capire se e quando ci sarà l’annuncio”.