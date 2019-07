"Il miglior giocatore con cui ho mai giocato? Lionel Messi. È il migliore al mondo. Insieme abbiamo composto un duo spettacolare. È stato un onore e un piacere per me giocare con lui, ed è anche un mio amico". Bastano queste poche parole per riaccendere i rumors su Neymar e il Barcellona, destinati secondo le ultime indiscrezioni a riabbracciarsi dopo l'esperienza tra il 2013 e il 2017. L'attaccante brasiliano, impegnato nell'evento 'Red Bull Neymar Jr's Five street', continua a lanciare messaggi al club blaugrana e, oltre all'apprezzamento per il 10 argentino, sottolinea implicitamente la maggiore competitività della Liga rispetto agli altri campionati. "Il giocatore più forte che ho affrontato è Sergio Ramos - aggiunge il giocatore del Psg in un'intervista a Oh My Goal -. È un difensore centrale fortissimo, credo sia il migliore. E poi fa anche tanti gol. Per gli attaccanti è davvero complicato giocare contro di lui. È forte anche Thiago Silva, sono due grandi difensori. Il miglior portiere? Victor Valdes. L'ho sfidato al Mondiale per Club quando giocavo col Santos". Neymar parla, poi, di due talentuosi calciatori sulla cresta dell'onda, Mbappé e Vinicius Jr. "Il brasiliano è un calciatore molto giovane, ma col tempo potrà lottare per vincere il Pallone d'Oro. Potrà raggiungere tutti i suoi obiettivi - spiega -. Kylian, invece, è il più veloce che conosco. Con lui e Messi insieme in squadra non perderei mai". Infine, un'ultima battuta su Dani Alves: "È il miglior amico che ho nel calcio - conclude -. È un libro aperto, un ragazzo autentico e sempre sorridente. Per me è sia un idolo che un amico".