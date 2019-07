Tra il Real Madrid e Gareth Bale ora sembra davvero finita. Dopo le frasi di circostanza degli ultimi giorni, Zinedine Zidane è uscito allo scoperto: “Il club sta trattando la sua cessione”. L’allenatore francese ha voluto rivelarlo al termine del match di International Champions Cup contro il Bayern Monaco, perso 3-1 dai Blancos, per il quale l’attaccante gallese non è stato neppure convocato: “Non ho chiamato Bale perché il club vuole cederlo, ecco perché non ha giocato - ha spiegato Zizou - Vedremo in questi giorni quello che succederà”. Nessuna opzione offerta dall’allenatore affinché Bale possa continuare la sua avventura con il Real Madrid: “Se va via domani, meglio. Meglio per lui e meglio per tutti. Non è niente di personale - ha precisato Zidane - Non ho nulla contro Bale, ma prendo le decisioni. Arriva un momento in cui devi cambiare, ed è buono per tutti cambiare aria. Il discorso sulla sua cessione è una mia decisione, ma anche del giocatore, che conosce bene la situazion"”. Non si è dunque ricucita la frattura tra il gallese e Zidane: il rapporto era sembrato ai ferri corti già al termine dell’ultima stagione e ora, con dichiarazioni piuttosto schiette, è stato sancita la definitiva volontà. Con Bale - 231 partite e 102 gol con la maglia merengue - che può dunque ora diventare un pezzo pregiato sul mercato.

Silenzio su James

L'allenatore del real non ha voluto invece rispondere a domande su James Rodriguez, obiettivo di mercato di Napoli e Atletico Madrid: "Sull'eventuale cessione di James Rodriguez dico solo una cosa: in questo momento non è qui con noi e io mi occupo solo dei calciatori che ho a disposizione. Non aggiungo altro. Il mercato è ancora lungo, vedremo ciò che succederà".

L'agente di Bale: "Zidane è una disgrazia"

Dopo le dure parole di Zidane, è stata immediata la replica dell'agente di Gareth Bale, Jonathan Barnett, che ha commentato la situazione senza mezzi termini: "Zidane è una disgrazia - ha detto - Non ha mostrato alcun tipo di rispetto per un giocatore che ha fatto così tanto per il Real Madrid. Il suo futuro? Ci stiamo lavorando".